الادعاء الألماني: القبض على سوري بألمانيا يشتبه أنه كان عضوا بجماعة إرهابية في بلاده

كارلسروه- (د ب أ):

أعلن الادعاء العام الاتحادي بألمانيا اليوم الاثنين أنه أمر بالقبض على مواطن سوري في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية يشتبه أنه كان يقاتل لصالح جماعة إرهابية في بلاده.

وأوضح الادعاء اليوم في مقره بمدينة كارلسروه إنه تم إلقاء القبض على السوري، 32 عاما، في مقاطعة شتاده بالولاية.

وبحسب بيانات الادعاء، يتعلق الأمر بجماعة "لواء العزة لله" المصنفة على أنها جماعة إرهابية وبسلفتها وهي جماعة "كتيبة شهداء الأحواز".

وكان هدف هذه الوحدة القتالية إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وتأسيس دولة وفقا للشريعة الإسلامية. وتعاونت هذه الوحدة أيضا مع جبهة النصرة من أجل تحقيق ذلك.

ويواجه الرجل اتهامات بالمشاركة في معارك عام 2013 . ووصل هذا الرجل إلى ألمانيا عام 2015. ولم يتم الإعلان عن الطريقة التي جاء بها وعن سبب مجيئه.

وبحسب الادعاء العام الاتحادي بألمانيا، من المقرر عرض الرجل على قاضي التحقيقات بالمحكمة الاتحادية العليا غدا الثلاثاء، والتي من شأنها إصدار أمر اعتقال بحقه والبت فيما إذا كان سيتم نقله إلى حبس احتياطي أم لا.