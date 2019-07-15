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الأمن الروسي يعلن تفكيك خلية لداعش جنوبي البلاد

02:24 م الإثنين 15 يوليه 2019
الأمن الروسي يعلن تفكيك خلية لداعش جنوبي البلاد

الأمن الفيدرالي الروسي

موسكو - (د ب أ):

أعلن الأمن الروسي اليوم الاثنين تفكيك خلية من ثلاثة أفراد تابعة لتنظيم داعش في مقاطعة روستوف جنوبي البلاد.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بيان صدر عن الأمن الروسي، اليوم، أن "هيئة الأمن الفيدرالي الروسية في مقاطعة روستوف تمكنت من تفكيك خلية لتنظيم داعش المحظور في روسيا، تضم ثلاثة مواطنين روس، خططوا لهجمات على رجال الشرطة ولأعمال إرهابية في أماكن مزدحمة".

وأشار البيان إلى أن زعيم الخلية أطلق النار على رجال الأمن أثناء محاولة اعتراض سيارته، مضيفا أن تبادلا لإطلاق النار أسفر عن انفجار عبوة ناسفة كانت داخل السيارة، الأمر الذي أدى إلى مقتله على الفور.

كما تم اعتقال عضوين آخرين في الخلية. وأثناء تفتيش محل إقامتهما، عثر رجال الأمن على متفجرات وذخائر وأجهزة تفجير.

الأمن الروسي موسكو تفكيك خلية داعش

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