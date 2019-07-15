وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم عن مخرج لإيران من الأزمة النووية

بروكسل/لندن - (د ب أ):

صرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون في اجتماعهم اليوم الاثنين في بروكسل عن "مخرج" لإيران بعد انتهاكاتها للاتفاق النووي.

وقال هانت للصحفيين في بروكسل قبل الاجتماع إن بلاده لا تزال ترى أن الحفاظ على الاتفاق النووي، الذي كان تم التوصل إليه عام 2015، هو "الطريق الأفضل للحفاظ على الشرق الأوسط كله خاليا من السلاح النووي".

وأضاف أن إيران أمامها عام على الأقل قبل تطوير سلاح نووي ... ما يعني أن الفرصة ضئيلة لإنقاذ الاتفاق".

وقال :"ما نبحث عنه هو توفير مخرج لإيران من كل هذا حتى يتسنى لهم العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي".

من جانبه، قال وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا ميشائيل روت إن وزراء الاتحاد الأوروبي يعتزمون التباحث بشأن الموعد المناسب لتفعيل آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في الاتفاق.

وقال روت إن الوضع "خطير للغاية"، مشيرا إلا أنه يتيعن على شركاء إيران أن يوضحوا بصورة قاطعة أن السبيل الوحيد لإنقاذ الاتفاق هو التزام إيران الكامل به.