الصين: القبض على طالب كندي بتهم تتعلق بالمخدرات

بكين - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن السلطات احتجزت كنديا ثالثا، وسط علاقات تتسم بالجمود بين البلدين منذ احتجاز كندا لمديرة تنفيذية من عملاقة التكنولوجيا الصينية "هواوي".

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الاثنين إن المشتبه به هو طالب احتجز في مقاطعة شاندونج شرقي الصين بتهم تتعلق بالمخدرات. وأضاف أن السلطات ستقوم بالترتيب لزيارة موظفي السفارة الكندية للطالب.

وأفاد مكتب الشؤون الخارجية الكندي يوم السبت بأنه تم احتجاز كندي في مدينة يانتاى بمقاطعة شاندونج في الصين.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن القضية لا ترتبط باعتقال 16 أجنبيا في الآونة الأخيرة بتهم تتعلق بالمخدرات أيضا، وهم تسعة طلاب وسبعة معلمين في مدرسة للتعليم باللغة الإنجليزية في مقاطعة جيانجسو شرقي البلاد.

واحتجزت الصين اثنين آخرين من الكنديين: هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج والمستثمر مايكل سبافور، بتهمة سرقة أسرار الدولة.

ويُنظر إلى اعتقال الاثنين إلى حد كبير على أنه انتقام لاحتجاز كندا، في ديسمبر، المديرة التنفيذية في شركة هواوي، منج وانزهو، بناء على طلب الولايات المتحدة.

وصدر حكمان بالإعدام ضد كنديين اثنين آخرين أدينا بالاتجار في المخدرات هذا العام. ويمكن أن تصل عقوبات الجرائم المتعلقة بالمخدرات في الصين إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام في حالة الإتجار.

وتوترت العلاقات بين الصين وكندا منذ القبض على منج، والتي تقول الصين إن اعتقالها له دوافع سياسية.

وتتهم الولايات المتحدة منج بارتكاب عمليات احتيال مصرفية فيما يتعلق بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران وتطالب بتسليمها.