"استدعاء شخصيات دينية".. تطورات تحقيقات الخلية الإخوانية بالكويت

كتبت- رنا أسامة:

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر وصفتها بأنها "أمنية مُطلعة"، الاثنين، قولها إن جهاز أمن الدولة الكويتي بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين المصريين الـ8 في قضية الخلية الإخوانية الهاربة من أحكام قضائية في مصر.

وخضعت عناصر الخلية الإخوانية الثمانية إلى تحقيقات ماراثونية أمام جهاز أمن الدولة الكويتي، يوم السبت، وأدلوا باعترافات تفصيلية عن القضايا المتورطين فيها داخل مصر، وكيفية فرارهم إلى الكويت، حيث غيروا أسماءهم في جوازات السفر ومن ثم تمكنوا من الخروج من مطارات مصرية.

وأفادت المصادر بأن المتهمين طلبوا من السلطات الكويتية، خلال التحقيقات، عدم تسليمهم إلى السلطات المصرية، استنادا إلى أن الأحكام الصادرة بحقهم سياسية وليست جنائية، لكونهم من كوادر جماعة الإخوان، وتم اتهامهم بتلك القضايا بينما كانوا خارج البلاد.

وأوضحت أن جهاز أمن الدولة الكويتي يُكثّف جهوده لحصر التحويلات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، فضلًا عن توسيع دائرة التحقيقات لتشمل مُلاحقة أشخاص مُقرّبين من الخلية الإخوانية من أصحاب الشركات والجمعيات التي وردت أسماؤها، وآخرين ممن تعاملوا مع أعضائها سواء بعمل الإقامة لهم بالإمارات أو السفر معهم أو كثرة التردد عليهم.

ويبلغ عُمر زعيم الخلية الإخوانية المضبوطة في الكويت، المدعو أبوبكر الفيومي، العمر 36 عامًا، بينما تتراوح أعمار المنتمين إلى الخلية ما بين 56 عامًا، و32 عامًا، حسبما كشفت صحيفة "الراي" الكويتية في وقت سابق.

وذكرت الصحيفة أن من بين الموقوفين، من تورط في تظاهرات واقتحام مقار أمنية في محافظة الفيوم، وفي تظاهرات بالقاهرة، وكذلك من هم على صلة بقضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وتتراوح الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية الإخوانية الإرهابية الهاربة ما بين 5 إلى 15 عامًا، في قضايا اعتداءات إرهابية بينها المشاركة في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، وفق الصحيفة.