وزير الخارجية التركي يجري اتصالات دبلوماسية حول الأوضاع في شرق المتوسط

أنقرة - (د ب أ):

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اتصالات دبلوماسية مع عدد من نظرائه الأوروبيين بشأن الأوضاع في شرق المتوسط.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الاثنين أن تشاووش أوغلو أجرى اتصالات مع نظيريه الفنلندي بيكا هافيستو والسويدية مارجوت فالستروم، بعدما كان بحث الجمعة الماضية الأمر ذاته مع نظرائه من كل من سلوفاكيا وقرغيزستان وسلوفينيا ورومانيا ومالطا.

وكان تشاووش أوغلو أكد أمس أن أنشطة التنقيب التي تقوم بها أنقرة في شرق البحر المتوسط ستستمر في حال رفضت قبرص مقترح القبارصة الأتراك لتشكيل آلية للتعاون بين شطري جزيرة قبرص حول مصادر الطاقة في شرق المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي للضغط على أنقرة لوقف أنشطة التنقيب عن الغاز تحت قاع البحر قبالة سواحل قبرص. بينما تؤكد تركيا تمسكها بالحفاظ على حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، وتؤكد أن أنشطتها قانونية وفقا للقانون الدولي.

وأكدت مصادر مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي يدرس عددا من الخيارات ردا على أنشطة التنقيب التركية قبالة سواحل دولة قبرص العضو بالاتحاد.

ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي قبالة قبرص تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.