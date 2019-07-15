مقتل وإصابة 12 مسلحا من طالبان في عمليات أمنية شرق أفغانستان

كابول- (أ ش أ):

سقط ما لا يقل عن 12 من مسلحي حركة طالبان بين قتلى وجرحى في عمليات أمنية شنتها قوات الأمن الأفغانية في إقليمي بكتيا وغزني.

وأعلن فيلق الرعد 203 التابع للجيش الوطني الأفغاني، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - مقتل 5 مسلحين خلال دورية لقوات الأمن الأفغانية في منطقة جاني خيل بإقليم بكتيا، وأشار البيان إلى إصابة 5 آخرين خلال نفس العملية.

وعلاوة على ذلك، قتلت قوات الأمن اثنين من مقاتلي طالبان خلال عملية منفصلة في منطقة كاراباخ في إقليم غزني، وتمكنت قوات الأمن الأفغانية -حسب البيان- من نزع فتيل 11 عبوة ناسفة عثر عليها أثناء العمليات الأمنية في بكتيا وغزني.​