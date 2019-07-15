السفارة المصرية بالجزائر تهنئ الجزائريين بالتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية

الجزائر- (أ ش أ):

وجهت السفارة المصرية في الجزائر، التهنئة الشعب الجزائري بمناسبة التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقالت السفارة المصرية، على صفحتها بموقع فيس بوك: "السفارة المصرية في الجزائر تهنئ محاربي الصحراء الشعب الجزائري الشقيق على الفوز المستحق وبالتوفيق في المباراة النهائية.. تحيا الجزائر.. تحيا مصر".