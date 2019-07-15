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السفارة المصرية بالجزائر تهنئ الجزائريين بالتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية

06:44 ص الإثنين 15 يوليه 2019
السفارة المصرية بالجزائر تهنئ الجزائريين بالتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية

السفارة المصرية بالجزائر

الجزائر- (أ ش أ):

وجهت السفارة المصرية في الجزائر، التهنئة الشعب الجزائري بمناسبة التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقالت السفارة المصرية، على صفحتها بموقع فيس بوك: "السفارة المصرية في الجزائر تهنئ محاربي الصحراء الشعب الجزائري الشقيق على الفوز المستحق وبالتوفيق في المباراة النهائية.. تحيا الجزائر.. تحيا مصر".

هذا المحتوى من

Asha
السفارة المصرية بالجزائر الشعب الجزائري نهائي كأس الأمم الأفريقية
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