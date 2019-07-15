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    4 قتلى و8 جرحى أثناء احتفالات الجزائرين بالفوز على نيجيريا

    04:05 ص الإثنين 15 يوليو 2019
    4 قتلى و8 جرحى أثناء احتفالات الجزائرين بالفوز على نيجيريا

    احتفالات الجزائرين بالفوز على نيجيريا

    الجزائر- (د ب أ):

    لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 أخرين، اليوم الاثنين، في حادث وقع خلال الاحتفالات في الجزائر بتأهل منتخب البلاد للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

    وذكرت صحيفة "النهار" المحلية، أن الحادث وقع إثر انحراف شاحنة ببلدة سيدي عبدالعزيز بولاية جيجل شرقي البلاد كانت تقل مشجعين كانوا يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا 2-1، مساء الأحد في الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019.

    وصعدت الجزائر إلى الدور النهائي بعد فوزها على نيجيريا 2-1، لتلاقي السنغال في المباراة النهائية المقررة على استاد القاهرة الدولي الجمعة المقبل.​

    بلدة سيدي عبدالعزيز منتخب الجزائر احتفالات الجزائرين بالفوز نيجيريا

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