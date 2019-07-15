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    حول العالم في 24 ساعة: الخارجية الكويتية تطالب قناة "العربية" بالاعتذار الرسمي

    02:00 ص الإثنين 15 يوليو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: الخارجية الكويتية تطالب قناة "العربية" بالاعتذار الرسمي

    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، مطالبة نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله العاملين في قناة "العربية" بالمبادرة والإسراع في تقديم اعتذار لتصحيح ما بدر منهم باعتبار أن الكويت عملت وستواصل عملها لرأب الصدع الخليجي، مشيرًا إلى أن ما حدث كان خطأ جسيما يستدعي ويستوجب الاعتذار.

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