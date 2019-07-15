أهم التصريحات في 24 ساعة: الصفقة الأهم في تاريخ تركيا
القاهرة – مصراوي:
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن شراء بلاده المنظومة الصاروخية "إس 400" بمثابة الصفقة الأهم في تاريخ تركيا، فيما طالب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله العاملين في قناة العربية السعودية بالاعتذار بعد تقرير اعتبره يحتوي على خطأ جسيم، بينما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضوات بالكونجرس إلى مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلدانهن الأصلية.
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