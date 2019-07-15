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    أهم التصريحات في 24 ساعة: الصفقة الأهم في تاريخ تركيا

    01:00 ص الإثنين 15 يوليه 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: الصفقة الأهم في تاريخ تركيا

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    القاهرة – مصراوي:

    اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن شراء بلاده المنظومة الصاروخية "إس 400" بمثابة الصفقة الأهم في تاريخ تركيا، فيما طالب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله العاملين في قناة العربية السعودية بالاعتذار بعد تقرير اعتبره يحتوي على خطأ جسيم، بينما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضوات بالكونجرس إلى مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلدانهن الأصلية.

    أردوغان تركيا منظومة إس 400 خالد الجار الله قناة العربية إسطنبول ترامب الكونجرس بنيامين نتنياهو

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