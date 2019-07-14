الهند تستعد لإطلاق أول مهمة للهبوط على سطح القمر

نيودلهي - (د ب أ):

تسعى الهند للانضمام إلى نادي النخبة من الدول التي ترتاد الفضاء وهبطت على سطح القمر، حيث ستطلق أول مهمة لها إلى القمر في وقت مبكر من يوم غد الاثنين.

وتتضمن المهمة المسماة "تشاندرايان -2" أو "مركبة القمر" مركبة فضائية ومركبة هبوط ومختبرا، ويتوقع أن تهبط على القطب الجنوبي الذي لم يتم استكشافه للقمر يوم 6 أو 7 سبتمبر.

يشار إلى أن "تشاندرايان -2" هي ثاني مهمة تطلقها البلاد للقمر. وكانت المهمة الأولى "تشاندرايان – 1" قد تم إطلاقها في 2008 ودارت حول القمر لكنها لم تهبط على سطحه.

وذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إيسرو) في بيان أن المهمة تشاندرايان -2 "ستذهب إلى ما لم تذهب إليه أي دولة أخرى مطلقا – وهو القطب الجنوبي للقمر".

وقال كي سيفان، رئيس المنظمة إن الهبوط النهائي لمدة 15 دقيقة "سيكون أكثر اللحظات المخيفة لأن الهند لم تقم أبدا بمثل هذه المهمة المعقدة".

وإذا نجحت الهند في هذه المهمة، فستكون رابع دولة تحقق هبوطا سلسا على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين.

ستقوم المهمة البالغة قيمتها 142 مليون دولار برسم خريطة لسطح القمر ودراسة تركيبه والبحث عن الماء.