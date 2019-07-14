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    انطلاق تمرين سعودي أمريكي لرفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية

    08:06 م الأحد 14 يوليو 2019
    انطلاق تمرين سعودي أمريكي لرفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية

    تمرين القائد المتحمس 2019

    الرياض - (د ب أ):

    انطلقت اليوم الاحد بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية في المملكة العربة السعودية، فعاليات " تمرين القائد المتحمس 2019" الذي يجمع وحدات من القوات البرية السعودية بنظيرتها الأمريكية وذلك لرفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

    وقال قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني في تصريح له نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الاحد، أن التمرين هو "امتداد للتمارين المشتركة بين القوات البرية السعودية والقوات الأمريكية"، مشيرا إلى أن هذه التمارين "تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية".

    من جانبه، أوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني "أن التمرين يركز نشاطه في التدرب على إجراءات التخطيط والتنسيق لتنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية لاكتساب المهارة والاحترافية وتبادل الخبرات بين البلدين في ظل التعاون الوثيق مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات وخاصة في مجال التدريب".

    يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوعين، ويتم خلاله تنفيذ عدد من المهام التدريبية في بيئة العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية.

    تمرين القائد المتحمس 2019 الرياض أمريكا مدينة الملك خالد العسكرية السعودية صالح بن أحمد الزهراني

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