بعد مقتل شاب.. المهنيين السودانيين: أحداث دامية في "السوكي" قد تتحول لمجزرة

القاهرة – مصراوي:

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أن مدينة السوكي، بولاية سنار، تشهد أحداثًا دامية، قد تتحول إلى مجزرة، بعدما مارست "ميليشيات" عنف مفرط.

وحمل تجمع المهنيين في بيان له على "فيس بوك"، السلطات في ولاية سنار والسلطات المركزية في الخرطوم المسؤولية كاملة، عما يجرى في المدينة، خاصة بعد مقتل الشاب أنور حسن.

وأعلن الوسيط الإثيوبي الإفريقي للسودان، أمس، تأجيل الاجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى اليوم، إلا أنه وردت أنباء عن احتمالية تأجيله مرة أخرى للثلاثاء.

وأوضحت مصادر لوسائل إعلام عربية، أن التأجيل يرجع لوجود خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، وذلك عقب إعلان الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين الطرفين.

ووفق المصادر فإن الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، هذا إلى جانب نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي.