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    أردوغان يعلن عن "أهم اتفاق في تاريخ تركيا"

    06:33 م الأحد 14 يوليه 2019
    أردوغان يعلن عن "أهم اتفاق في تاريخ تركيا"

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    القاهرة – مصراوي:

    قال الرئيس التركي رجب طيب، الأحد، إن اتفاق شراء منظومة "إس 400" الروسية يعد الأهم في تاريخ تركيا.

    وأَضاف أردوغان خلال استقباله رؤساء تحرير مؤسسات إعلامية تركية في إسطنبول، أن بلاده لم تشتر المنظومة الصاروخية للحرب وإنما "لحماية الأمن القومي".

    وأكد بحسب وكالة الأناضول الرسمية التركية، أن أنقرة ستستلم كامل منظومة إس 400 بحلول أبريل 2020.

    وأوضح أن الجيش التركي سيكون المتحكم الفعلي بشكل كامل بالمنظومة الدفاعية الروسية، موضحا أن الاتفاقية تتضمن الإنتاج المشترك مع روسيا.

    واستلمت تركيا، الجمعة، المعدات الأولى من منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

    وأغضبت صفقة المنظومة الدفاعية الصاروخية الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، والأخير تركيا عضو فيه.

    وحذرت أمريكا في وقت سابق تركيا من أنها قد تواجه عقوبات بسبب عملية الشراء، بما في ذلك حرمانها من الحصول على مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

    من جهته، أعرب الناتو عن قلقه بشأن العواقب المحتملة لقرار تركيا الحصول على منظومة "إس 400".

    أردوغان تركيا منظومة إس 400 إسطنبول الدفاع الجوي الروسية

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