الشرطة الإسبانية توقف شخصًا من أصل مغربي بتهمة "الدعاية للإرهاب"

مدريد - (أ ش أ):

أوقفت الشرطة الإسبانية رجلا من أصل مغربي في مدينة بنبلونة شمال غربي البلاد، للاشتباه في ممارسته "الدعاية للإرهاب".

وأشارت قوات الأمن الإسبانية - عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، إلى توقيف المشتبه به في وضح النهار، بمشاركة عدد كبير من القوات المدججة بالأسلحة، موجهة في الوقت ذاته التحية لعناصر الحرس المدني بعد إيقافهم في مدينة بنبلونة شخصًا ارتكب جرائم متعلقة بالإرهاب مرات عديدة.

وكانت السلطات الإسبانية في العاصمة مدريد قد اعتقلت في وقت سابق 10 أشخاص، معظمهم سوريون، بتهمة جمع الأموال لصالح تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقالت إن المعتقلين الإرهابيين جمعوا مبالغ مالية كبيرة لإرسالها لـ(داعش)، والتي يستخدمها لتمويل رحلات عودة الإرهابيين الذين قاتلوا في التنظيم إلى بلادهم الأصلية.