بهذه الشروط.. إيران مستعدة للحوار مع أمريكا فورا

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إن طهران مستعدة لبدء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بشرط أن ترفع واشنطن عقوباتها وتعود إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف في كلمة نقلتها وكالة رويترز عن التلفزيون الإيراني، أن طهران مؤمنة بالحوار "ولو تم رفع العقوبات، والعودة إلى الاتفاق. مستعدون لحوار مع أمريكا اليوم، والآن وفي أي مكان".

وزادت التوترات بين أمريكا وإيران مع انسحاب الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب من الاتفاق النووي في العام الماضي، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، والتي تم تعليقها بموجب الاتفاق بين القوى الست الكبرى في العالم والجمهورية الإسلامية.

وأعلنت إيران مؤخرا تقليص عدد من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق للضغط على الدول الأخرى الأطراف فيه للتحرك من أجل ضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.