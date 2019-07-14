ثلاثة ديمقراطيين يطمحون للرئاسة يتقدمون على ترامب في استطلاع رأي

واشنطن - (د ب أ):

يتقدم ثلاثة ديمقراطيين يطمحون للرئاسة لعام 2020، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استطلاع رأي جديد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة (إن بي سي نيوز) وصحيفة (وول ستريت جورنال) وصدرت نتائجه اليوم الأحد، أن ترامب حل بعد كل من جو بايدن والسيناتور بيرني ساندرز والسيناتور إليزابيث وارن، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وجاء بايدن، نائب الرئيس السابق، في الصدارة بنسبة 51% مقابل 42% ،فيما حصل ساندرز على تأييد بنسبة 50% مقابل 43% لترامب ، كما حصل وارن على 48%مقابل 43%لترامب .

وبلغت نسبة تأييد ترامب بين الذين شملهم الاستطلاع 45% مقابل 52% ممن أبدوا عدم تأييدهم.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو وشمل عينة من 800 ناخب مسجل، وجرى استطلاع أكثر من نصفهم عبر الهواتف المحمولة.