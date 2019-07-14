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    بريطانيا وفرنسا وألمانيا تؤكد التزامها بالاتفاق النووي مع إيران

    05:49 م الأحد 14 يوليو 2019
    بريطانيا وفرنسا وألمانيا تؤكد التزامها بالاتفاق النووي مع إيران

    تيريزا ماي و إيمانويل ماكرون و أنجيلا ميركل

    القاهرة – مصراوي:

    أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، التزام البلدان الثلاثة بالاتفاق النووي مع الجانب الإيراني، معبرين عن قلقهم من مخاطر انهياره.

    وأكد البيان المشترك الذي نشر اليوم الأحد، أن الدول الثلاث تعبر عن بالغ قلقها من الهجمات التي وقعت في الخليج وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.

    ودعا البيان المشترك إلى إيجاد طرق لوقف التصعيد واستئناف الحوار.

    وكانت إيران أعلنت وقف التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي، مؤكدة استكمالها تخصيب اليورانيوم بنسب عالية - متجاوزة بذلك التزامها باتفاقها النووي مع القوى الكبرى في العالم.

    أنجيلا ميركل إيمانويل ماكرون تيريزا ماي الاتفاق النووي الإيراني إيران بريطانيا فرنسا ألمانيا

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