اشتباكات بين محتجين والشرطة في العيد الوطني الفرنسي

باريس - (د ب أ):

اشتبكت شرطة باريس ومحتجون اليوم الأحد في شارع الشانزليزيه وحوله بعد ساعات من موكب الاحتفال بالعيد الوطني "يوم الباستيل) الفرنسي، حسبما أظهرت لقطات تليفزيونية.

وذكرت شبكة "بي اف ام تي في" الإخبارية إن المحتجين استخدموا الحواجز للصعود إلى المتاريس وأضرموا النيران في صناديق النفايات مما دفع الشرطة إلى تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.