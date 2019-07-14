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    اشتباكات بين محتجين والشرطة في العيد الوطني الفرنسي

    05:16 م الأحد 14 يوليو 2019
    اشتباكات بين محتجين والشرطة في العيد الوطني الفرنسي

    شرطة باريس

    باريس - (د ب أ):

    اشتبكت شرطة باريس ومحتجون اليوم الأحد في شارع الشانزليزيه وحوله بعد ساعات من موكب الاحتفال بالعيد الوطني "يوم الباستيل) الفرنسي، حسبما أظهرت لقطات تليفزيونية.

    وذكرت شبكة "بي اف ام تي في" الإخبارية إن المحتجين استخدموا الحواجز للصعود إلى المتاريس وأضرموا النيران في صناديق النفايات مما دفع الشرطة إلى تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

    شرطة باريس العيد الوطني الفرنسي شارع الشانزليزيه يوم الباستيل

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