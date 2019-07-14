  • عاجل:برقم الجلوس.. 3 طرق للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس ريهام سعيد

    الآلاف ينظمون مسيرة في هونج كونج ضد الحكومة

    03:33 م الأحد 14 يوليو 2019
    الآلاف ينظمون مسيرة في هونج كونج ضد الحكومة

    مسيرة في هونج كونج

    هونج كونج - (د ب أ):

    احتشد الآلاف في هونج كونج اليوم الأحد للاحتجاج على الحكومة، وذلك بعد يوم من تحول مسيرة لاشتباكات مع الشرطة.

    واجتمع المتظاهرون في بلدة شا تين، التي خضعت للتطوير حديثا، شمال جزيرة هونج كونج، موطن الكثير من الشباب والمطالبين بالديمقراطية.

    ومن المقرر أن ينظم المتظاهرون، الذين يطالبون بسحب كامل لمشروع قانون تسليم الجناة اللصين، مسيرة إلى مباني حكومية ومركز شرطة وأماكن أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

    من ناحية أخرى، اجتمع المئات بوسط هونج كونج في مظاهرات منفصلة نظمها الصحفيون للاحتجاج على عنف الشرطة. ويقول الصحفيون إن الشرطة عاملتهم بطريقة سيئة أثناء تغطية المظاهرات الأخيرة على مدار الشهر الماضي.

    وكانت رئيسة هونج كونج كاري لام قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مشروع القانون" أصبح كأن لم يكن" مع ذلك لم يرض ذك المتظاهرون، الذين يريدون سحب المشروع رسميا.

    مظاهرات هونج كونج الحكومة الصينية الصين

    الخبر التالى:

    أوروبا تدعو إلى إجراءات "فورية" للحفاظ على معاهدة الصواريخ النووية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان