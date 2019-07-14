الآلاف ينظمون مسيرة في هونج كونج ضد الحكومة

هونج كونج - (د ب أ):

احتشد الآلاف في هونج كونج اليوم الأحد للاحتجاج على الحكومة، وذلك بعد يوم من تحول مسيرة لاشتباكات مع الشرطة.

واجتمع المتظاهرون في بلدة شا تين، التي خضعت للتطوير حديثا، شمال جزيرة هونج كونج، موطن الكثير من الشباب والمطالبين بالديمقراطية.

ومن المقرر أن ينظم المتظاهرون، الذين يطالبون بسحب كامل لمشروع قانون تسليم الجناة اللصين، مسيرة إلى مباني حكومية ومركز شرطة وأماكن أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

من ناحية أخرى، اجتمع المئات بوسط هونج كونج في مظاهرات منفصلة نظمها الصحفيون للاحتجاج على عنف الشرطة. ويقول الصحفيون إن الشرطة عاملتهم بطريقة سيئة أثناء تغطية المظاهرات الأخيرة على مدار الشهر الماضي.

وكانت رئيسة هونج كونج كاري لام قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مشروع القانون" أصبح كأن لم يكن" مع ذلك لم يرض ذك المتظاهرون، الذين يريدون سحب المشروع رسميا.