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    "الثالث في الخليج".. الاتحاد الأوروبي يفتح مقرّا له في الكويت

    02:52 م الأحد 14 يوليه 2019
    "الثالث في الخليج".. الاتحاد الأوروبي يفتح مقرّا له في الكويت

    فيديريكا موجيريني

    الكويت- (أ ف ب):

    افتتحت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني في الكويت، الأحد، مقرا لبعثة الاتحاد الأوروبي، هو الثالث في منطقة الخليج، في خطوة تأتي في ظل توترات إقليمية بين واشنطن وطهران.

    وقالت موغيريني في حفل الافتتاح "هذه رسالة للمنطقة كلّها بأن الاتحاد الأوروبي يعزّز تواجده وانخراطه في الشرق الأوسط". وأضافت أن "ما يجري في الخليج يهمّ أوروبا، وما يجري في أوروبا يهمّ الخليج".

    وذكرت أنّ هذا ثالث مقرات الاتحاد الأوروبي في الخليج بعد مقري الرياض وأبوظبي.

    وتابعت: "في مرحلة من التوترات الاقليمية والعالمية، تمثّل الكويت صوتا للحكمة وقوة للسلام وهو ما يجعلنا شركاء".

    وجاء افتتاح المقر في وقت تشهد المنطقة توترات متصاعدة بسبب الخلاف المتفاقم بين واشنطن وطهران. وتبادل البلدان التهديدات بعد اسقاط طهران طائرة استطلاع أميركية الشهر الماضي وهجمات ضد ناقلات نفط قرب مضيق هرمز في مايو ويونيو.

    واتّهمت الولايات المتحدة طهران بالوقوف خلف هذه الهجمات، وما ما نفته إيران.

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