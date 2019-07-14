  • عاجل:بعد قليل.. إعلان نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس ريهام سعيد

    كينيا ترفع سعر البنزين ابتداء من غد الاثنين

    12:45 م الأحد 14 يوليه 2019
    كينيا ترفع سعر البنزين ابتداء من غد الاثنين

    محطة بنزين في كينيا

    نيروبي - (د ب أ):

    أعلنت الهيئة التنظيمية للطاقة والبترول في كينيا اليوم الأحد رفع أسعار البنزين بواقع 29ر0 شلن لكل لتر ( الدولار يساوي 95ر102 شلن).

    ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة القول في بيان إلكتروني أن أسعار الديزل انخفضت بواقع 88ر0 شلن ليسجل 88ر103 شلن.
    وأضافت الهيئة أن أسعار الكيروسين انخفضت باقع 31ر2 شلن لتصل إلى 97ر101 شلن.

    ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة ابتداء من غد 15 يوليو الجاري حتى 14 أغسطس المقبل.

    كينيا لهيئة التنظيمية للطاقة والبترول سعار البنزين سعار الديزل

    الخبر التالى:

    الدفاع التركية: تحييد 64 مسلحا في "عملية المخلب" شمالي العراق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان