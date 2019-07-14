كينيا ترفع سعر البنزين ابتداء من غد الاثنين

نيروبي - (د ب أ):

أعلنت الهيئة التنظيمية للطاقة والبترول في كينيا اليوم الأحد رفع أسعار البنزين بواقع 29ر0 شلن لكل لتر ( الدولار يساوي 95ر102 شلن).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة القول في بيان إلكتروني أن أسعار الديزل انخفضت بواقع 88ر0 شلن ليسجل 88ر103 شلن.

وأضافت الهيئة أن أسعار الكيروسين انخفضت باقع 31ر2 شلن لتصل إلى 97ر101 شلن.

ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة ابتداء من غد 15 يوليو الجاري حتى 14 أغسطس المقبل.