وصول الطائرتين الروسيتين السادسة والسابعة المحملتين بمعدات منظومة "إس.400" إلى تركيا

أنقرة - (د ب أ):

وصلت اليوم الأحد الطائرتان الروسيتان السادسة والسابعة المحملتين بمعدات منظومة "إس.400" إلى قاعدة "مرتد" الجوية في العاصمة التركية،أنقرة، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد وصول طائرة روسية خامسة محملة بمعدات منظومة "إس-400" الدفاعية، إلى القاعدة الجوية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.