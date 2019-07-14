المرصد السوري: خروج 20 مستشفى ومركزا طبيا عن الخدمة جراء التصعيد السوري والروسي

دمشق - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الأحد بخروج 20 مستشفى ومركزا طبيا عن الخدمة جراء حملة التصعيد السورية والروسية الأعنف المتواصلة منذ نهاية شهر ابريل الماضي على ريفي إدلب وحماة آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سورية.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن "النظام السوري وحليفه الروسي يعمدان ضمن حملة التصعيد الأعنف المتواصلة منذ نهاية شهر ابريل الفائت من العام الجاري في منطقة "بوتين - أردوغان" ( منطقة خفض التصعيد)، على استهداف المستشفيات والمراكز الطبية بشكل مباشر عبر قصفها بالطائرات الحربية بهدف تدميرها وإخراجها عن الخدمة".

ومنذ 25 ابريل الماضي، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية، حملة واسعة النطاق ضد فصائل المعارضة في حماة وإدلب.

وتسبب التصعيد الأخير في سوريا، التي مزقتها الحرب في نزوح الآلاف من الناس وأثار مخاوف من انهيار هدنة كان قد تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر الماضي في إدلب.

وكانت موسكو قد أبرمت العام الماضياتفاقًا لوقف إطلاق النار مع أنقرة لمنع هجوم قوات الحكومة السورية على إدلب.