  • عاجل:بعد قليل.. إعلان نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس ريهام سعيد

    المرصد السوري: خروج 20 مستشفى ومركزا طبيا عن الخدمة جراء التصعيد السوري والروسي

    12:31 م الأحد 14 يوليه 2019
    المرصد السوري: خروج 20 مستشفى ومركزا طبيا عن الخدمة جراء التصعيد السوري والروسي

    سوريا - أرشيفية

    دمشق - (د ب أ):

    أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الأحد بخروج 20 مستشفى ومركزا طبيا عن الخدمة جراء حملة التصعيد السورية والروسية الأعنف المتواصلة منذ نهاية شهر ابريل الماضي على ريفي إدلب وحماة آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سورية.

    وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن "النظام السوري وحليفه الروسي يعمدان ضمن حملة التصعيد الأعنف المتواصلة منذ نهاية شهر ابريل الفائت من العام الجاري في منطقة "بوتين - أردوغان" ( منطقة خفض التصعيد)، على استهداف المستشفيات والمراكز الطبية بشكل مباشر عبر قصفها بالطائرات الحربية بهدف تدميرها وإخراجها عن الخدمة".

    ومنذ 25 ابريل الماضي، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية، حملة واسعة النطاق ضد فصائل المعارضة في حماة وإدلب.

    وتسبب التصعيد الأخير في سوريا، التي مزقتها الحرب في نزوح الآلاف من الناس وأثار مخاوف من انهيار هدنة كان قد تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر الماضي في إدلب.

    وكانت موسكو قد أبرمت العام الماضياتفاقًا لوقف إطلاق النار مع أنقرة لمنع هجوم قوات الحكومة السورية على إدلب.

    سوريا الحرب السورية ريف ادلب ريف حماة خروج مستشفيات من الخدمة

    الخبر التالى:

    وصول الطائرتين الروسيتين السادسة والسابعة المحملتين بمعدات منظومة "إس.400" إلى تركيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان