وفد فلسطينى يبحث في القاهرة مواجهة خطة أمريكية لتفكيك وكالة "الأونروا"

القاهرة - ( د ب أ):

وصل إلى القاهرة اليوم الأحد وفد فلسطينى رفيع المستوى قادما من رام الله عن طريق الأردن للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ 102 لمؤتمر المشرفين التى تبدأ اليوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية.

ويرأس الوفد أحمد أبو هولى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شئون اللاجئين

وكان "أبو هولى" قد أصدر بيانا حول مشاركة الوفد الفلسطينى قال فيه إن "منظمة التحرير ستواصل تحركها مع الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، لمواجهة الخطة الأمريكية الهادفة إلى تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأضاف أن المنظمة الفلسطينية تسعى أيضا لحشد الدعم السياسى والمالى لتجديد ولاية تفويض عمل الوكالة الذي سينتهي في سبتمبر المقبل بأغلبية مطلقة في الأمم المتحدة، بما يضمن الحفاظ على بقاء وجودها واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين كمؤسسة أممية شاهدة على مأساتهم والعنوان السياسي لقضيتهم في الأمم المتحدة.

وقال أبو هولىإن أن أعمال الدورة (102) تأتى فى ظل ظروف وتطورات خطيرة ترافق قضية اللاجئين على ضوء التصريحات الخطيرة التى تخرج من الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلى حول تصفية قضية اللاجئين وعن المسعى الأمريكى الذى كشف عنه المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط جيسون جرينبلات لتوطين اللاجئين وتصفية الأونروا ونقل المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين إلى الدول المضيفة.

وأشار إلى أن توصيات المؤتمر سيتم عرضها على مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الذى سيعقد فى وقت لاحق.