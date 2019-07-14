محتجون يستقبلون ماكرون بصافرات استهجان في الشانزليزيه

باريس - (د ب أ):

انطلقت صافرات استهجان خلال مرور موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشارع الشانزليزيه قبيل العرض العسكري الخاص باحتفالات العيد الوطني "يوم الباستيل" في باريس.

وذكرت القناة الثانية في التليفزيون الفرنسي أن ما بين 20 و50 محتجا يقفون بين الحشود التي كانت تصطف في انتظار رؤية الموكب هم المسؤولون عن الصافرات.

كما أطلق البعض بالونات صفراء اللون، في رمز لحركة السترات الصفراء الاحتجاجية، حسبما ذكرت القناة التليفزيونية.