  • عاجل:بعد قليل.. إعلان نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس ريهام سعيد

    محتجون يستقبلون ماكرون بصافرات استهجان في الشانزليزيه

    11:39 ص الأحد 14 يوليه 2019
    محتجون يستقبلون ماكرون بصافرات استهجان في الشانزليزيه

    ماكرون

    باريس - (د ب أ):

    انطلقت صافرات استهجان خلال مرور موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشارع الشانزليزيه قبيل العرض العسكري الخاص باحتفالات العيد الوطني "يوم الباستيل" في باريس.

    وذكرت القناة الثانية في التليفزيون الفرنسي أن ما بين 20 و50 محتجا يقفون بين الحشود التي كانت تصطف في انتظار رؤية الموكب هم المسؤولون عن الصافرات.

    كما أطلق البعض بالونات صفراء اللون، في رمز لحركة السترات الصفراء الاحتجاجية، حسبما ذكرت القناة التليفزيونية.

    ماكرون صافرات استهجان الشانزليزيه احتفالات العيد الوطني يوم الباستيل حركة السترات الصفراء

    الخبر التالى:

    وفد فلسطينى يبحث في القاهرة مواجهة خطة أمريكية لتفكيك وكالة "الأونروا"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان