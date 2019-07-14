مقتل 35 شخصا وتضرر أكثر من 5ر1 مليون بسبب الفيضانات بالهند

نيودلهي - (د ب أ):

قال مسؤولون وتقارير إخبارية اليوم الأحد إن ما لايقل عن 35 شخصا لقوا حتفهم وتضرر أكثر من 5ر1 مليون مواطن بسبب الفيضانات التي نجمت عن هطول أمطار بشمال وشرق الهند.

وقال مسؤول بغرفة التحكم بإدارة التعامل مع الكوارث إن ما لا يقل عن 19 شخصا لقوا حتفهم في حوادث انهيارات منازل وصعق بالكهرباء خلال هطول أمطار بولاية اوتار براديش منذ العاشر من يوليو الجاري.

وتتاخم اوتار براديش نيبال، التي سجلت عدة حالات وفيات بسبب هطول أمطار غزيرة.

وفي ولاية آسام بشمال شرق الهند، لقى سبعة أشخاص حتفهم خلال نفس الفترة، حيث غمرت مياه الأمطار 25 منطقة من بين 33 منطقة بالولاية.

وقال مسؤولو الولاية إن أكثر من 5ر1 مليون شخص تضرروا بسبب الفيضانات، حيث نزح البعض من منازلهم في حين حوصر البعض في منازلهم وتكبدوا خسائر في محصولاتهم أو أراضيهم .

وأضاف المسؤولون أن أكثر من 20 ألف انتقلوا إلى مخيمات الإغاثة الـ 234 التي أسستها الحكومة.

وتوقعت هيئة الارصاد هطول مزيد من الأمطار على هذه المناطق على مدار الأيام القليلة المقبلة، مما دفع وزارة الداخلية الاتحادية لإصدار تعليماتها للمسؤولين بضمان وضع آليات إنقاذ ملائمة لمساعدة ضحايا الفيضانات.