سفير مصر في كندا يفتتح المهرجان القبطى المصرى الثاني في تورونتو

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القاهرة - مصراوي:

شارك السفير أحمد ابو زيد يوم السبت ١٣ يوليو الجارى في افتتاح النسخة الثانية من المهرجان القبطى المصرى السنوى، المقام بمدينة ميسيساجا بمنطقة تورونتو الكبرى بكندا، بحضور عشرات الآلاف من أبناء الجالية المصرية ورئيس حزب المحافظين الكندى " أندرو شير" ورئيس وزراء حكومة أونتاريو وبرلمان المقاطعة وممثل عن رئيس وزراء كندا.

وقد ألقى السفير أبو زيد كلمة في افتتاح المهرجان، أكد خلالها علي الأهمية الكبرى لانعقاد هذا المهرجان كل عام لكونه يظهر مختلف مكونات الثقافة والفنون والحضارة المصرية علي الساحة الكندية، ويبرز الدور المؤثر والفعال لأبناء الجالية المصرية في كندا. وقدم السفير المصرى التهنئة الي اللجنة المنظمة للمهرجان علي الصورة المشرفة التي خرج بها، والتي تعكس قيمة العمل الجماعى في إنجاح مثل تلك الجهود والمبادرات.

هذا، وقد احيا المهرجان الفنان هشام عباس، وعازف الكمان عزمى مجدى، والفرقة القومية للفنون الشعبية التي تقدم عروضا في كل من تورونتو والعاصمة اوتاوا هذا الاسبوع بتنظيم من السفارة المصرية في كندا ووزارة الثقافة.