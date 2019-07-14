الحكومة البريطانية تخطط لإصدار توجيهات رسمية بشأن عدد ساعات النوم

لندن- أ ش أ:

تخطط الحكومة البريطانية لإصدار توجيهات رسمية بشأن القسط الكافي من عدد ساعات النوم التي يتعين أن يحصل عليها الأشخاص كل ليلة، حيث أن النوم لأقل من سبع ساعات قد يضر بالصحة ويؤدي إلى سلسلة من المشكلات الصحية.

وتهدف بريطانيا من هذه التوصيات إلى تحسين الصحة العامة، وعلى الرغم من اختلاف عدد ساعات النوم وفقا للفئة العمرية، إلا أنه سيتم تقديم المشورة بشأن النوم الصحي.