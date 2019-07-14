  • عاجل:بالرابط الرسمي.. ننشر نتيجة الثانوية العامة 2019

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية العامة خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس ريهام سعيد

    الحكومة البريطانية تخطط لإصدار توجيهات رسمية بشأن عدد ساعات النوم

    09:03 ص الأحد 14 يوليه 2019
    الحكومة البريطانية تخطط لإصدار توجيهات رسمية بشأن عدد ساعات النوم

    الحكومة البريطانية تخطط لإصدار توجيهات بشأن عدد سا

    لندن- أ ش أ:

    تخطط الحكومة البريطانية لإصدار توجيهات رسمية بشأن القسط الكافي من عدد ساعات النوم التي يتعين أن يحصل عليها الأشخاص كل ليلة، حيث أن النوم لأقل من سبع ساعات قد يضر بالصحة ويؤدي إلى سلسلة من المشكلات الصحية.

    وتهدف بريطانيا من هذه التوصيات إلى تحسين الصحة العامة، وعلى الرغم من اختلاف عدد ساعات النوم وفقا للفئة العمرية، إلا أنه سيتم تقديم المشورة بشأن النوم الصحي.

    هذا المحتوى من

    الحكومة البريطانية عدد ساعات النوم المشكلات الصحية إصدار توجيهات رسمية

    الخبر التالى:

    اعتقال شخص في أندونيسيا لمحاولة تهريب أنياب فيلة من ماليزيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان