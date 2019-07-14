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    محكمة بريطانية توجه تهمة القتل غير العمد لبريطاني هز طفله حتى الموت

    08:53 ص الأحد 14 يوليو 2019
    محكمة بريطانية توجه تهمة القتل غير العمد لبريطاني هز طفله حتى الموت

    أرشيفية

    لندن- أ ش أ:

    وجهت محكمة في إقليم ويلز ببريطانيا تهمة القتل غير العمد لأب هز ابنه الرضيع حتى الموت متأثراً بجروحه البالغة.

    وقالت المحكمة إن ماثيو جونز 26 عاما، أدين بقتل ابنه كودي وليامز- جونز 15 أسبوعا بغير عمد بعدما توفى متأثرا بجروح خطيرة في الرأس ونزف من عينيه وأن هذه الإصابات خطيرة لدرجة أنها شديدة الشبه بحادث تحطم سيارة فائقة السرعة.

    وذكر موقع (ويلز أونلاين) البريطاني أن هيئة المحلفين بالمحكمة الملكية في مدينة نيوبورت بمقاطعة ويلز برأت الأب من تهمة القتل العمد في محاكمة طويلة.

    وجاء في اتهام النيابة العامة أن الأب مهندس كهربائي لجأ إلى العنف المتعمد لهز الطفل كودي بشدة مما أدى إلى إصابته بنزيف بالمخ ونزيف متعدد في عينيه حيث توفى في مستشفى ويلز الجامعي.

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    محكمة بريطانية تهمة القتل غير العمد طفل رضيع إقليم ويلز

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