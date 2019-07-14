​إعادة فتح أحد الشواطىء البريطانية بعد إغلاقه لساعات إثر تسرب غاز الأمونيا

لندن- أ ش أ:

قالت شركة الطاقة البريطانية (إي دي أف إنيرجي) إنه أعيد فتح الشاطئ بالقرب من محطة الطاقة النووية "سايزول بي" في مقاطعة "سفيك" شرق انجلترا بعد إغلاقه لعدة ساعات إثر وقوع تسرب لغاز الأمونيا الذي يستخدم لتنظيم درجة الحموضة المائية في محطة الطاقة التي توفر الغاز والكهرباء في أنحاء المملكة المتحدة.

وأضافت أن تسرب كمية صغيرة من الأمونيا من صهريج التخزين تسبب في إغلاق منطقة الشاطئ كإجراء احترازي ولا سيما وأن أبخرة الأمونيا لها رائحة نفاذة للغاية.

وأشارت إلى أن المفاعل النووي بالقرب من قرية "سايزول" مغلق حاليا للصيانة الروتينية والتزود بالوقود.