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    بدء جولة المباحثات الثانية بين باكستان والهند بشأن ممر كارتاربور الحدودي

    08:38 ص الأحد 14 يوليو 2019
    بدء جولة المباحثات الثانية بين باكستان والهند بشأن ممر كارتاربور الحدودي

    جولة المباحثات الثانية بين باكستان والهند

    لاهور- د ب أ:

    بدأت اليوم الأحد الجولة الثانية من المباحثات بين باكستان والهند بشأن مشروع ممر كارتاربور الحدودي عند نقطة واجا الحدودية .

    وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الجانبين سوف يناقشان مسودة اتفاق للتوصل لصيغة نهائية لكيفية عمل ممر كارتاربور.

    وكان من المقرر أن يلتقى الجانبان في الثاني من أبريل الماضي، ولكن جرى تأجيل الاجتماع.

    ويذكر أن باكستان والهند عقدا اجتماعا فنيا في 19 مارس الماضي لمناقشة مشروع ممر كارتاربور.

    ويشار إلى أن ممر كارتاربور يربط بين جوردوارا داربار صاحب في منطقة ناروال بباكستان بديرا بابا ناناك في منطقة جورداسبور الهندية.

    وتمثل جوردوارا داربار صاحب في منطقة ناروال في إقليم البنجاب الباكستاني أهمية دينية بالنسبة للسيخ، حيث أن مؤسس السيخية بابا جورو ناناك عاش بها 18 عاما حتى وفاته عام 1539 .

    باكستان مشروع ممر كارتاربور الهند مباحثات ثنائية

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