عمدة نيويورك يعلن عودة الكهرباء في المدينة بعد ساعات من الانقطاع

نيويورك- د ب أ:

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو قبيل منتصف ليل السبت استعادة التيار الكهربائي بالمدينة بعد ساعات من انقطاع واسع النطاق .

وكتب العمدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، "تم إعادة التيار الكهربائي لباقي العملاء، أود أن أشكر جميع المستجيبين لنا، رجال ونساء شرطة نيويورك وإدارة الإطفاء وإدارة الطوارئ بالمدينة على عملهم الدؤوب الليلة".

وكان قد تضرر أكثر من 70 ألف شخص من انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في مدينة نيويورك مساء السبت، حسبما ذكرت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

وتأثر وسط مانهاتن بانقطاع التيار الكهربائي.

وكتب متحدث باسم شركة "كون-أديسون" التي تؤمن توزيع الكهرباء، في تغريدة على تويتر: "نحن نستجيب لانقطاعات واسعة النطاق للكهرباء على الجانب الغربي من مانهاتن. سنشاركم المزيد من المعلومات عند وصولها. شكرا لكم".

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن المصاعد كانت عالقة وإشارات المرور مغلقة بينما تم إغلاق بعض محطات المترو.

وتأثر مركز روكفلر أيضًا بانقطاع الكهرباء، حيث غرق رواد السينما فجأة في الظلام الدامس، كما تم إلغاء العديد من عروض مسارح برودواي قبيل وقت قصير من انطلاقها. وقدم بعض الفنانين عروضاً مرتجلة على الرصيف خارج المسارح.

كما تم استئناف حفل موسيقي كان يجرى في قاعة كارنيجي أمام المبنى بمجرد أن تجمع الجمهور مرة أخرى.

وفي الوقت الذي أغلقت فيه العديد من المتاجر مبكرا، واصلت الكثير من الحانات والمطاعم العمل. كما أظلمت بعض اللوحات الإعلانية الإلكترونية في تايمز سكوير.

ولم ترد تقارير عن حدوث اصابات بين السكان، ولم يتم الإبلاغ عن عمليات اعتقال.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن دي بلاسيو قوله في وقت سابق إن انقطاع التيار الكهربائي يبدو أنه حدث نتيجة لمشكلة ميكانيكية في الشبكة الكهربائية.

وقال دي بلاسيو:"يبدو أنه حدث شيء ما خطأ في الأسلوب الذي ينقلون به الطاقة من جزء إلى آخر من المدينة، ومن المرجح أن يتم معالجة ذلك خلال فترة زمنية معقولة".

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء لشبكة سي إن إن:"إن رجال الإطفاء كانوا يستجيبون لعدد كبير من حرائق المحولات بالإضافة إلى بلاغات عن أشخاص عالقين في المصاعد وعربات مترو الأنفاق".

يشار إلى الانقطاع الكبير في التيار الكهربائي صادف نفس يوم حادث مماثل وقع قبل 42 عاما عندما عانى جزء كبير من مدينة نيويورك في 13 تموز/يوليو من عام 1977 من انقطاع التيار الكهربائي.