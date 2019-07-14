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    ​إصابة 7 جراء اصطدام سيارة بمجموعة أشخاص في لندن

    03:50 ص الأحد 14 يوليه 2019
    ​إصابة 7 جراء اصطدام سيارة بمجموعة أشخاص في لندن

    الشرطة البريطانية

    لندن- د ب أ:

    أعلنت الشرطة البريطانية إصابة 7 أشخاص أن اصطدمت سيارة بمجموعة من الأشخاص في جنوب غرب لندن في وقت متاخر من يوم السبت.

    وأوردت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه بمحاولة القتل كما أُلقي القبض على أربعة آخرين بتهمة التشاجر بعد الحادث الذي وقع في باترسي.

    وذكرت "برس أسوسيشن" أن رجلا أصيب بكسر في الساق، بينما أصيب ستة أشخاص آخرون بجروح طفيفة، مضيفة أنه لم يتم اعتبار الحادث كحادث إرهابي. ولا تزال التحقيقات جارية.

    الشرطة البريطانية حادث تصادم لندن

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