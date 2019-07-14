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    تضرر 40 ألف شخص جراء انقطاع الكهرباء في نيويورك

    03:48 ص الأحد 14 يوليو 2019
    تضرر 40 ألف شخص جراء انقطاع الكهرباء في نيويورك

    انقطاع الكهرباء في نيويورك

    نيويورك- د ب أ:

    تضرر نحو 40 ألف شخص من انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في مدينة نيويورك مساء السبت، حسبما ذكرت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

    وكتب متحدث باسم شركة "كون-أديسون" التي تؤمن توزيع الكهرباء، في تغريدة على تويتر: "نحن نستجيب لانقطاعات واسعة النطاق للكهرباء على الجانب الغربي من مانهاتن. سنشاركم المزيد من المعلومات عند وصولها. شكرا لكم".

    وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن المصاعد كانت عالقة وإشارات المرور مغلقة بينما تم إغلاق بعض محطات المترو.

    ولايزال سبب انقطاع التيار الكهربائي غير معروف حتى الآن.

    انقطاع الكهرباء نيويورك وسائل الإعلام الأمريكية

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