حول العالم في 24 ساعة: تأجيل اجتماع "العسكري السوداني" والحرية والتغيير إلى الأحد

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم السبت عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الوسيط الأثيوبي الإفريقي في السودان، أنه جرى تأجيل اجتماع المجلس العسكري الانتقالي بوفد الحرية والتغيير إلى يوم الأحد.