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    حول العالم في 24 ساعة: تأجيل اجتماع "العسكري السوداني" والحرية والتغيير إلى الأحد

    01:00 ص الأحد 14 يوليه 2019
    حول العالم في 24 ساعة: تأجيل اجتماع "العسكري السوداني" والحرية والتغيير إلى الأحد

    المجلس العسكري السوداني

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم السبت عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الوسيط الأثيوبي الإفريقي في السودان، أنه جرى تأجيل اجتماع المجلس العسكري الانتقالي بوفد الحرية والتغيير إلى يوم الأحد.

    المجلس السوداني رجب طيب اردوغان اللاجئين السوريين صواريخ اس 400

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