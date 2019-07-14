حول العالم في 24 ساعة: تأجيل اجتماع "العسكري السوداني" والحرية والتغيير إلى الأحد
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم السبت عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الوسيط الأثيوبي الإفريقي في السودان، أنه جرى تأجيل اجتماع المجلس العسكري الانتقالي بوفد الحرية والتغيير إلى يوم الأحد.
الأخبار المتعلقة
-
مساعدو ترامب يستقرون على العقوبات ضد تركيا بعد شرائها صواريخ روسية
-
الوسيط الإثيوبي: تأجيل اجتماع "العسكري السوداني" والحرية والتغيير
-
حثهم على العودة وترحيل المجرمين.. تركيا تتخذ خطوات ضد السوريين في
-
حول العالم في 24 ساعة: الكويت تعلن ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة
-
"هنا تركيا".. ازدياد الهجمات على السوريين في إسطنبول
-
السودان: المجلس العسكري والمعارضة يتسلمان وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
963
-
328
-
184
-
143
-
137
-
121
-
103
-
79
-
75
-
72