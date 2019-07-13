وزير الخارجية الكويتي يبحث مع موجيريني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

الكويت - (أ ش أ):

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مساء اليوم السبت، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجيريني، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشاد الشيخ صباح خالد - خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية- بعمق العلاقات الوثيقة والعريقة التي تربط الكويت مع الاتحاد الأوروبي، وهنأ موجيريني بافتتاح مقر بعثة الاتحاد لدى الكويت بشكل رسمي خلال الاحتفال الذي سيقام بهذه المناسبة يوم غد الأحد.

وأشار إلى أن افتتاح مقر البعثة في الكويت، يعد نتيجة طبيعية للتطور المستمر والإيجابي الذي شهدته مسيرة التعاون المثمرة والمتواصلة بين الجانبين، وأثنى على الدور الكبير الذي يضطلع به الاتحاد ومساهماته البارزة والمهمة في سبيل إرساء عناصر الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبها، أعربت موجيريني عن اعتزازها بالعمل المشترك الوطيد الذي يربط بين الكويت والاتحاد الأوروبي، وسعادتها بإجراء هذه الزيارة لافتتاح مقر بعثة الاتحاد لدى الكويت، مؤكدة أن هذه الخطوة خير دليل على التقارب الشديد بين الجانبين.

وأضافت أن افتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، يعكس الرغبة الصادقة للاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات مع الكويت بشكل أكبر، منوهة في الوقت نفسه بدور الكويت ومساعيها لدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام، ومعالجة الأزمات في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وكانت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجيريني، قد وصلت إلى الكويت في وقت سابق اليوم؛ لحضور الاحتفال بافتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت غدا.