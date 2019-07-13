وزير الخارجية الكويتي يستقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي

الكویت - (د ب أ):

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح الیوم السبت الممثلة العليا للشؤون الخارجیة والسیاسة الأمنیة في الاتحاد الأوروبي ونائب رئیس المفوضیة الأوروبیة فیدیریكا موجیریني وذلك بمناسبة زیارتھا الرسمیة إلى البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وخلال اللقاء، أشاد وزیر الخارجیة بعمق العلاقات الوثیقة والعریقة التي تربط دولة الكویت مع الاتحادالأوروبي وھنأ موجیریني بافتتاح مقر بعثة الاتحاد لدى البلاد بشكل رسمي خلال الاحتفال الذي سیقام بھذه المناسبة یوم غد الأحد.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن افتتاح مقر البعثة في الكویت یعد نتیجة طبیعیة للتطور المستمر والإیجابي الذي شھدته مسیرة التعاون المثمرة والمتواصلة بین الجانبین، مثينا على الدور الكبیر الذي یضطلع به الاتحاد ومساھماته البارزة والمھمة في سبیل إرساء عناصر الأمن والاستقرار على

المستویین الإقلیمي والدولي.

من جھتھا، جددت موجیریني الإعراب عن الاعتزاز بالعمل المشترك الوطید الذي یربط بین دولة الكویت والاتحاد الأوروبي وسعادتھا بإجراء ھذه الزیارة لافتتاح مقر بعثة الاتحاد لدى البلاد.

وقالت موجیریني إن ھذه الخطوة خیر دلیل على التقارب الشدید بین الجانبین ویعكس الرغبة الصادقة للاتحاد الأوروبي بتعزیز العلاقات مع الكویت بشكل أكبر.

كما أعادت موجيريني التنویه بدور دولة الكویت ومساعیھا لدعم الجھود الإقلیمیة والدولیة الرامیة إلى تعزیز الأمن والسلام ومعالجة الأزمات في ھذه الأوقات الصعبة التي تمر بھا المنطقة.