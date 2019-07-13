احتجاجات في هونج كونج ضد التجار الصينيين تتحول إلى العنف

هونج كونج - (د ب أ):

اشتبك متظاهرون والشرطة خلال احتجاجات تجددت في هونج كونج اليوم السبت، حيث خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع منطقة شيونج شوي الحدودية للاحتجاج ضد التجار الصينيين.

واستخدمت الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، الذين أظهروا أيضا مقاومة لمشروع قانون تسليم المطلوبين المثير للجدل والذي أثار احتجاجات الشهر الماضي جذبت عشرات الآلاف من الأشخاص.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم حيال التجار الذين يذهبون جوا إلى هونغ كونغ من الصين لشراء سلع دون دفع رسوم ثم يبيعونها عندما يعودون ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخلو أرفف المتاجر من السلع في المنطقة.

واشتكى نشطاء اليوم السبت من أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة أثناء ما كان احتجاجا سلميا، بينما قالت عناصر من الشرطة إنهم تعرضوا لهجوم وحاولوا تفريق المتظاهرين.

وزادت حدة التوترات خلال الأسابيع الماضية حيث شهدت هونج كونج أكبر احتجاجاتها منذ ثلاثة عقود، بسبب مشروع قانون تسليم المطلوبين.