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    السعودية: ادعاءات الدوحة بوضع عراقيل أمام الحجاج القطريين مرفوضة

    09:29 م السبت 13 يوليو 2019
    السعودية: ادعاءات الدوحة بوضع عراقيل أمام الحجاج القطريين مرفوضة

    القاهرة – مصراوي:

    دعت المملكة العربية السعودية المسؤولين عن شؤون الحج والعمرة في قطر إلى الاستجابة للتسهيلات التي توفرها حكومة المملكة لقدوم الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم.

    وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة "واس"، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسخر كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر.

    وشددت على رفضها ادعاءات وزارة الأوقاف القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطر، مؤكدة أنها "تنافي الحقيقة".

    وأطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية عدة روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر من حجز أماكن إقامتهم.

    وأوضحت الوزارة أن الحكومة القطرية قامت بحجب الروابط التي تمكن القطريين والمسلمين المقيمين في قطر من أداء المناسك.

    وأكدت السعودية أنها ترفض أي محاولة لتسييس الحج وتستنكر إقحام المواقف السياسية في أمور الحج والعمرة.

    السعودية موسم الحج الحجاج القطريين

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