الكويت تتعرض لـ"ملوثات مسرطنة" لا تُرى بالعين المجردة

الكويت - (د ب أ):

أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية تلوث الهواء في الكويت ووصوله إلى الفئة 4 (غير صحي) لجميع أفراد المجتمع.

وأشارت الجماعة في بيان على موقع التواصل الاجتمماعي "تويتر " اليوم السبت إلى ارتفاع للجسيمات الدقيقة قياس (5ر2 بي إم) وهي ملوثات مسرطنة لا ترى بالعين المجردة وأصغر من الغبار.

وقالت الجماعة إن هيئة البيئة لم تعالج مشكلة تلوث الهواء وهي المسؤولة قانونا عن ذلك.

يذكر أن الخط الأخضر هي أول جماعة خضراء في الخليج ، لها نفس أهداف الجماعات الخضراء في جميع أنحاء العالم حيث تعتبر نموذجاً للعمل البيئي النشط والحيوي ووسيلة من وسائل نشر الوعي البيئي ومواجهة أية تعديات تتعرض لها البيئة .