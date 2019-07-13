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    سفيرة القاهرة بأوسلو: مصر استعادت مكانتها وتأثيرها إقيلميًا ودوليًا

    08:29 م السبت 13 يوليو 2019
    سفيرة القاهرة بأوسلو: مصر استعادت مكانتها وتأثيرها إقيلميًا ودوليًا

    ماهي حسن عبد اللطيف سفيرة مصر لدى النرويج

    أوسلو - (أ ش أ):

    أكدت سفيرة مصر لدى النرويج دكتورة ماهي حسن عبد اللطيف، أن مصر استعادت مكانتها وتأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي.

    جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة خلال الحفل الذي أقامته، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

    وأشادت سفيرة مصر بما تم إنجازه من نجاحاتٍ على صعيد العلاقات الثنائية المصرية النرويجية وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية.. مستعرضة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي بمصر، وهو ما حظى بإشادة المؤسسات الدولية.

    وحضر الاحتفال سكرتير عام وزارة الخارجية النرويجية مُمثلاً للحكومة النرويجية، وكبار مسئولي وزارة الخارجية والسفراء المعتمدين لدى النرويج وأعضاء السلك الدبلوماسي، فضلا عن رموز الجالية المصرية بالنرويج.

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