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    انفجار عبوة ناسفة يستهدف الشرطة العسكرية الروسية في درعا

    04:55 م السبت 13 يوليه 2019
    انفجار عبوة ناسفة يستهدف الشرطة العسكرية الروسية في درعا

    الشرطة العسكرية الروسية - صورة ارشيفية

    دمشق - (د ب أ):

    تعرضت سيارات تابعة للشرطة العسكرية الروسية اليوم السبت، لعملية تفجير بعبوة ناسفة خلال تنقلها في محافظة درعا جنوبي سوريا.

    وقال مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر إن عبوة ناسفة مزروعة على الطريق الواصل بين مدينة بصر الشام وبلدة السهوة في ريف درعا الشرقي، انفجرت خلال مرور رتل عسكري روسي يضم ثلاث سيارات تابعة للشرطة العسكرية الروسية.

    وأضاف المصدر في تصريحات لـوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الرتل العسكري الروسي لم يتأثر بعملية التفجير، وتابع طريقه دون توقف.

    واستبعد المصدر أن تكون فصائل المعارضة تقف خلف عملية التفجير باعتبار أن هناك علاقة طيبة بين القوات الروسية وفصائل المعارضة بقيادة أحمد العودة في ريف درعا الشرقي، باعتبار القوات الروسية هي التي قادت المصالحات مع الجيش السوري.

    وتعد هذه العملية الأولى ضد القوات الروسية في محافظة درعا.

    الشرطة العسكرية الروسية تفجيرعبوة ناسفة الجيش السوري

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