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    بعد تكريمها.. هنا شيحة وعبير صبري تهنئان حلا شيحة

    03:09 م السبت 13 يوليو 2019
    بعد تكريمها.. هنا شيحة وعبير صبري تهنئان حلا شيحة

    هنا شيحة

    كتب- محمد مجدي:

    نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها من حفل توزيع جوائز BIAF اللبنانية في دورته العاشرة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

    وظهرت حلا خلال الصور بإطلالة مميزة مرتدية فستان باللون الرمادي، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

    وانهالت على الصور العديد من التعليقات التي هنأتها على التكريم وعبرت عن إعجابهم بإطلالتها، وكتبت الفنانة إيمان العاصي "واو جميلة"، وعلقت الفنانة عبير صبري: "قمر ما شاء الله"، وعلقت ريهام أيمن "تهانينا".

    وحرصت شقيقتها الفنانة هنا شيحة على تهنئتها بالتكريم عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، ونشرت صور لحلا، معلقة "مبروك على نجاحك يا حلا.. انت امرأة قوية ودي حقيقة مؤكدة".

    وأضافت: "طريق حياتك انتي اخترتيه من أوله ودائماً بتمشي ورا إحساسك وإيمانك. بحبك يا أحلى أخت وانتي تستاهلي النجاح وان شاء الله اللي جاي أحلى".

    ويعد "بياف" هو المهرجان الأول الذي تحضره حلا شيحة بعد 12 عامًا منذ انقطاعها عن التمثيل، وحصلت حلا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زلزال"، بطولة محمد رمضان ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.

    ثهنا

    هنا شيحة عبير صبري حلا شيحة جوائز BIAF اللبنانية إنستجرام

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