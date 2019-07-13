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    مسلحون انتحاريون يقتحمون فندقا في شمال غربي أفغانستان

    03:07 م السبت 13 يوليه 2019
    مسلحون انتحاريون يقتحمون فندقا في شمال غربي أفغانستان

    القوات الافغانية - ارشيفية

    بادغيس، أفغانستان (د ب ا)
    قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن مجموعة من "الانتحاريين" اقتحموا فندقًا في قلعة ناو، وسط إقليم بادغيس شمال غربي أفغانستان ظهر اليوم السبت.

    وأضاف رحيمي إن قوات الشرطة طوقت المنطقة وتتعامل مع المهاجمين،بحسب قناة"طلوع نيوز"الإخبارية الأفغانية.

    وتابع رحيمي أن اثنين من المسلحين وثمانية من قوات الامن قتلوا في الاشتباكات التي مازالت مستمرة بين قوات الأمن والمسلحين في الفندق.

    واضاف ان سبعة من رجال الامن اصيبوا في القتال.

    من جهة أخرى، اعلنت حركة طالبان المسؤولية عن عملية الاقتحام، مضيفة ان عناصرها مازالت تشتبك مع عناصر الأمن.

    مسلحون انتحاريون أفغانستان وزارة الداخلية

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