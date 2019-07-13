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    القبارصة الاتراك يقترحون على نظرائهم اليونانيين التنقيب المشترك عن الغاز والنفط

    02:24 م السبت 13 يوليو 2019
    القبارصة الاتراك يقترحون على نظرائهم اليونانيين التنقيب المشترك عن الغاز والنفط

    وزارة الخارجية التركية

    اسطنبول- (د ب أ):

    قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن حكومة القبارصة الاتراك اقترحت على نظيرتها اليونانية قيام الجانبين بعمليات التنقيب المشترك عن احتياطيات الغاز والنفط وتطويرها.

    وأضافت الوزارة التركية أن مصطفى أقينجى، زعيم القبارضة الأتراك، تقدم بهذا العرض عبر الأمم المتحدة، حيث دعت المنظمة الدولية" كافة الأطراف المعنية إلى انتهاز هذه الفرصة الهامة".

    وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أنه في حال قبول هذا العرض، فسوق "يسهم فى تطوير السلام الإقليمي".

    ويأتي هذا العرض بعد تحذير الاتحاد الأوروبى من إمكانية قطع المساعدات عن تركيا، ضمن عقوبات أخرى، بسبب ما أسماه عمليات التنقيب "غير القانونية" قبالة سواحل قبرص.

    ومن المتوقع أن يناقش الاتحاد الأوروبى خطوات محتملة ضد تركيا بعد غد الاثنين، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء.

    ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعى قبالة قبرص تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.

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