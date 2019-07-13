تركيا توسع حملتها ضد حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

اسطنبول- (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن أنقرة وسعت حملتها العسكرية في شمال العراق ضد من يشتبه أنهم أعضاء بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وكان الجيش التركي قد بدأ حملته في مايو الماضي.

وأظهرت قناة "تي.آر.تي" الحكومية التركية مقاطع فيديو لمدفعية تقصف ما يزعم أنها أهداف للحزب.

وبدأت العملية، بدعم من مروحيات وطائرات عسكرية بدون طيار أمس الجمعة، حسب وزارة الدفاع، مضيفة أن هدفها هو "تحييد الإرهابيين" في منطقة هاكورك التركية وتدمير مخابئهم.

وتنظر تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الحزب، الذي يقاتل منذ عقود من أجل الحصول على حكم ذاتي لجنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية، على إنه منظمة إرهابية.

وكثيرا ما يشن سلاح الجو التركي هجمات على مواقع يسيطر عليها الحزب، الذي يحتفظ بقاعدته الرئيسية في المنطقة الحدودية بشمال العراق.