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ارتفاع قتلى الهجوم على فندق بالصومال إلى 15 شخصا

10:02 ص السبت 13 يوليو 2019
ارتفاع قتلى الهجوم على فندق بالصومال إلى 15 شخصا

الهجوم على فندق بالصومال - ارشيفية

مقديشو - (د ب أ):

أعلن ضابط شرطة صومالي اليوم السبت أن عدد قتلى هجوم على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية ارتفع إلى 15 شخصا على الأقل بعد حصار دام عشر ساعات.

وقال الضابط محمد حسين إن عددا من المهاجمين المسلحين اقتحموا الفندق عقب هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، وتحصنوا بداخله، مشيرا إلى أنهم لقوا جميعا حتفهم فى حصار أعقب الهجوم.

وفى الوقت نفسه، قال مسؤول محلى يدعى عبدالنور إبراهيم إن عددا من المهاجمين تمكنوا من الفرار خلال الحصار.

ووفقا لسياسي محلي نجا من الهجوم، أن ناشطة صومالية بارزة تدعى هودان نالايه وزوجها كانا من بين القتلى.

وأعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لما ذكره راديو الأندلس، الذراع الإعلامى لجماعة الشباب

وأدان مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال جيمس سوان "بشدة" الهجوم على فندق فاخر في مدينة كيسمايو الساحلية بجنوب الصومال اليوم الجمعة.

وأعرب سوان عن"تضامن الأمم المتحدة مع شعب كيسمايو"، بحسب تغريدة لبعثة المنظمة الدولية بالصومال.

وكان ضابط كبير بالشرطة الصومالية ، قد أعلن أن 12 شخصًا على الأقل قتلوا في هجوم إرهابي استهدف فندقا بمدينة كيسمايو أمس الجمعة.

وذكر راديو"شبيلى" الصومالي أن عددا من القادة السياسيين وأعضاء البرلمان وشيوخ القبائل والمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية كانوا بالفندق وقت الهجوم.

الهجوم على فندق بالصومال الصومال الارهاب

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