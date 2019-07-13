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وصول وفد من مجلس النواب الليبي إلى القاهرة لبحث حل الأزمة الليبية

09:38 ص السبت 13 يوليه 2019
وصول وفد من مجلس النواب الليبي إلى القاهرة لبحث حل الأزمة الليبية

رئيس مجلس النواب الليبي

القاهرة - (د ب أ):

وصل إلى القاهرة اليوم السبت وفد يضم عددا من أعضاء مجلس النواب الليبي للمشاركة في اجتماع تشاوري برعاية مصرية لتقريب وجهات النظر وبحث سبل حل الأزمة الليبية الراهنة.

ويلتقي النواب الليبيون تحت رعاية اللجنة الوطنية المعنية بشأن ليبيا على مدار الأسبوع الجاري قيادات سياسية مصرية رفيعة المستوى لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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